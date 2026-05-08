Българин ще спори за титла в Италия

Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 2 българин се наложи на полуфиналите Касра Рахмани (Иран) с 6:3, 2:6, 6:2 за два часа и 23 минути.

Нестеров спечели три поредни гейма, за да вземе първия сет от 3:3 до 6:3. Във втората част българинът загуби четири поредни гейма от 2:2 до 2:6. Националът доминира изцяло в третия решителен сет и със серия от пет поредни спечелени гейма от 1:2 до 6:2 триумфира с победата.

Това е четвърта поредна победа за Нестеров на турнира, като до момента е загубил два сета.

В спор за трофея той ще се изправи утре срещу Артюр Нагел (Франция).

Националът има седем титли в кариерата си на сингъл от Международната федерация по тенис (ITF), като за последно триумфира в Монастир в началото на месец февруари.

