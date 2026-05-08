Весела Лечева пожела успех на стрелците ни на европейското в Осиек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на БОК и на вицепрезидент на Европейската федерация по спортна стрелба Весела Лечева пожела успех на българските стрелци, които участват на европейското първенство с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия.

Състезанията започнаха днес, като в първия старт с българско участие Антон Ризов зае 20-о място на пушка от три положения при мъжете.

"Пожелавам успех на нашите състезатели, които са в Осиек (Хърватия), където се провежда Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Като вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба ще се радвам да станем свидетели на силни резултати и оспорвана надпревара между най-добрите на нашия континент", гласи пост във фейсбук профила на Лечева.