Босът на "Ботев" (Пд): Изпълних обещанието си за този сезон

Финансовият благодетел на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов заяви, че през следващия сезон "канарчетата" ще имат по-силен и конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в евротурнирите. Той използва личния си профил във фейсбук, за да се обърне към привържениците на "жълто-черните", след като пловдивският клуб получи лиценз за участие в Първа лига и в турнирите на УЕФА за следващата кампания.

"Днес излезе решението на Лицензионната комисия към БФС и с гордост мога да заявя, че "Ботев" получи лиценз за участие както за УЕФА, така и за Първа лига.

Успяхме да стабилизираме клуба въпреки всички трудности, атаки и критики към управлението през сезона. Не само запазихме стабилността на Ботев, но и класирахме любимия ни клуб сред първите 8 отбора в България.

Изпълних обещанието си за този сезон.

Но това е само началото. "Ботев" трябва да продължи да се развива, да расте и да поставя все по-високи цели пред себе си. Следващият сезон ще имаме по-силен и по-конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Призовавам всички ботевисти да продължат да подкрепят нашия клуб. Нека бъдем обединени въпреки критиките, различията и трудните моменти. Само заедно можем да върнем "Ботев" там, където му е мястото. "Ботев" е над всички", гласи изявлението на Филипов.