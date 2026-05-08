ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Галатасрай" иска откритие на Мъри Стоилов

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22809759 www.24chasa.bg

Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха драматично в полуфиналите на двойки в Грузия

996
Росица Денчева и Беатрис Спасова Снимка: БФТенис

Националката на България по тенис Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка W50 в Лопота (Грузия) с награден фонд от 40 хиляди долара.

Българките отстъпиха в много оспорван мач с 6:4, 4:6, 8:10 на третите поставени рускини Виталия Дятченко и Алина Юнева. Срещата продължи 75 минути.

След размяна на два сета се стигна до шампионски тайбрек. В него Денчева и Спасова поведоха с 6:5, но загубиха пет от следващите седем точки.

По-рано днес българките победиха на четвъртфиналите Аружан Сагандикова (Казахстан) и Лайма Владсон (Узбекистан) с 3:6, 6:4, 10:6.

Росица Денчева и Беатрис Спасова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте откъде е избягал стрелецът, ранил жена във Варна (Видео)