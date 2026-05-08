Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха драматично в полуфиналите на двойки в Грузия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националката на България по тенис Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка W50 в Лопота (Грузия) с награден фонд от 40 хиляди долара.

Българките отстъпиха в много оспорван мач с 6:4, 4:6, 8:10 на третите поставени рускини Виталия Дятченко и Алина Юнева. Срещата продължи 75 минути.

След размяна на два сета се стигна до шампионски тайбрек. В него Денчева и Спасова поведоха с 6:5, но загубиха пет от следващите седем точки.

По-рано днес българките победиха на четвъртфиналите Аружан Сагандикова (Казахстан) и Лайма Владсон (Узбекистан) с 3:6, 6:4, 10:6.