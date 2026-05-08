"Галатасрай" иска откритие на Мъри Стоилов

Лидерът в турското първенство "Галатасарай", който гледа към 26-ата си титла, иска едно от откритията на българския треньор Станимир Стоилов в "Гьозтепе" - Арда Окан Куртулан, съобщава sporx.com.

23-годишният футболист, който е юноша на друг гранд - "Фенербахче", разви таланта си при Мъри и вече играе с успех на четири позиции. Той се представя еднакво успешно като люв бек, ляво крило, десен бек и дясно крило. Стоилов не се притеснява да го пуска и като титуляр, и като резерва, а до момента младият футболист е записал 30 мача, в които допринесе с 4 гола и 3 асистенции.