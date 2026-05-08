Наш треньор остава за още 1 г. в Турция

Българският треньор Александър Гицов ще остане поне още една година в турския футболен "Фатих" (Карагюмрук), след като днес целият щаб поднови договорите си за нови 12 месеца, съобщиха турските медии.

Гицов е първи помощник на Александър Станоевич.

Сръбският експерт реши да приеме предложението на истанбулския клуб и да удължи договора с още две години. Екипът пристигна през зимата, когато отборът беше заседнал на дъното на таблицата и с много малък шанс за оцеляване в турската Суперлига. За кратък период от време Станоевич и щаба му успяха да съживят "Фатих" (Карагюмрук) и след поредица от добри резултати да върнат надеждата на феновете, че могат да оцелеят в лигата. Два кръга преди края на първенството „червено-черните" от Истанбул са с 24 точки и изостават на 5 от "Анталияспор" и "Еюпспор", които са в спасителната зона.

Новият договор на Станоевич и Гицов показват, че дори и да изпаднат във второто ниво, то те ще имат пълна подкрепа от ръководството да изградят състав, който да се върне веднага в суперлигата.

В последните два кръга "Фатих" (Карагюмрук) гостува на "Коджаелиспор" и е домакин на "Аланияспор".