Братът на Кварацхелия кара проби в "Байерн"

СНИМКА: РОЙТЕРС

16-годишният брат на звездата на "Пари Сен" Жермен Хвича Кварацхелия  - Торнике, е на проби в "Байерн" (Мюнхен).

„Да, мога да потвърдя, че момчето е тук и тренира с нас", каза спортният директор на баварците Кристоф Фройнд на пресконференция.

„Той има талант. Да се ​​каже, че е толкова добър, колкото брат си, който е изключителен и е футболист от световна класа, би било малко прекалено. Но той е талантлив млад играч. Ще трябва да изчакаме и да видим как ще се развият нещата", добави той.

"Баварците" обмислят да подпишат с крилото на "Динамо" (Тбилиси) за младежкия си отбор.

По-големият му брат изигра ключова роля в елиминирането на "Байерн" от ПСЖ на полуфиналите в Шампионската лига тази седмица.

Преди няколко седмици братът на Хвича Кварацхелия игра срещу България с националния отбор на Грузия. По време време на турнир, проведен на базата в "Бояна", Торнике вкара и асистира срещу нашата селекция по време на мач между юношите до 17 г., завършил 2:2.

