Французин спечели първия етап от "Джирото" след масово падане в Бургас (Снимки)

Французинът Пол Мание спечели първия етап от "Джирото" и поведе в генералното класиране. Снимка: Ройтерс

Французин е първият победител и носител на розовата фланелка на лидер  генералното класиране в колоездачната обиколка на Италия. 

Пол Мание СНИМКА: Димчо Райков
Както се очакваше, всичко в етапа Несебър - Бургас (47 км) се реши със спринт. В стеснението в последния километър обаче се случи масово падане. Един от колоездачите се закачи в огражденията отдясно и предизвика инцидента, а състезателите около него направо спряха. Напред продължи малка група и първоначално смятаният за голям фаворит Джонатан Милан от Lidl-Trek опита дълъг спринт. Силите на италианеца обаче не стигнаха и той в крайна сметка остана четвърти. 

Розови фойерверки обсипаха сцената, минути след като кметът на Бургас Димитър Николов награди победителя СНИМКА: Димчо Райков
Най-бърз бе Пол Мание от Soudal Quick-Step. Така 22-годишният французин стана първият, който облича митичната розова фланелка на лидер. Втори на финала бе Тобиас Лунд Андресен (Нор) от Decathlon, а подиума допълни британецът Итън Върнън, който е състезател на NSN. 

Хиляди бургазлии се събраха на бул. "Демокрация" да гледат финала на първия етап на Джирото СНИМКА: Димчо Райков
Утре предстои етап от Бургас до Велико Търново, който е и най-дългият (221 км). Маршрутът е най-трудният от трите на българска територия, защото включва изкачване и това не само ще даде възможности на катерачите, но със сигурност ще доведе и до промени в генералното класиране.  

