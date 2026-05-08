Цените на билетите за историческия мондиал може да паднат в седмиците преди турнира

Цените на билетите за предстоящото световно първенство по футбол може да паднат в седмиците преди турнира, като пропуските за препродажба в много случаи вече са значително по-евтини от тези, които все още се предлагат директно от ФИФА, включително за откриващия мач на САЩ срещу Парагвай.

Световната централа отвори вчера нов прозорец за продажби и за първия мач на съдомакините от САЩ в Лос Анджелис на 12 юни билет от категория 1 днес е на цена от 2735 долара. На платформата за препродажба на ФИФА обаче билети от категория 1 се предлагат за 1300 долара - по-малко от половината от цената на билет от първа ръка.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше попитан от New York Post за факта, че билетите за този първи двубой струват четирицифрена сума и отговори: „И аз не бих платил толкова."

Преди дни президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви пред конгреса на организацията, че е имало 500 милиона заявки за билети.

„Продадохме 100% от наличностите, които пуснахме на пазара, което е горе-долу 90% от световните наличности до момента", каза той.