17 факта за 27-ата титла на "Левски", дошла след 17 г. чакане

Голямото чакане приключи! След 17-годишно прекъсване "Левски" днес ще вдигне 27-ата си титла на България. Златните медали и трофеят ще бъдат връчени на "сините" след срещата от 3-ия кръг на плейофите срещу "Лудогорец" тази вечер на "Герена". Тъй като във всяко нещо има символика, ви представяме 17 факта от шампионския сезон на "Левски".

1 "Левски" не е успял да спечели само срещу един тим през този сезон - "Лудогорец". Това обаче може да се промени още днес, когато "сините" посрещат 14-кратните първенци у нас. След срещата "Левски" ще получи шампионския си трофей и златните медали.

2 Вратарят на "сините" Светослав Вуцов е единственият от тима без пропусната минута в първенството.

3 Марко Дуганджич, който отбеляза шампионския гол в събота срещу ЦСКА 1948, няма да продължи да играе за "сините" през следващия сезон. Договорът на нападателя е до края на сезона и той няма да бъде продължен.

Футболистите на "Левски" ликуват след като титлата бе узаконена през миналата седмица.

4 Евертон Бала е най-резултатният играч за новите шампиони на България - 17 гола. Бразилецът дели първото място при голмайсторите у нас с тарана на ЦСКА 1949 Мамаду Диало. Играчът на “Левски” обаче има доста повече асистенции и затова се води лидер при реализаторите.

5 “Левски” превърна “Герена” в непревземаема крепост. Предвожданият от Хулио Веласкес тим няма поражение в дома си, като до момента има 14 успеха от 15 мача. Само веднъж “сините” завършиха наравно на своя стадион и не вкараха гол. Това се случи при нулевото равенство с “Лудогорец” през септември.

6 Отборът на Хулио Веласкес е тимът, отбелязал най-много попадения от началото на сезона - 68.

7 Защитата на “сините” е номер 1. Отборът е допуснал 23 попадения във вратата си. Със същия актив е и “Лудогорец”.

8 “Сините” владеят най-много топката у нас. Средно на мач в 65% от случаите кълбото е в краката на “Левски”.

9 “Левски” е получил най-много дузпи от всички тимове в елита - цели 9. 8 от тях са реализирани.

10 “Левски” е отборът с най-висока посещаемост на мачовете от Първа лига.

11 “Сините” държат рекорда за най-изразителна победа през този сезон. Това е успехът 7:0 над “Септември” на “Герена” на 30 ноември 2025 г.

12 17 години “Левски” чакаше за 27-ата си титла. Това е най -дългата серия в историята на столичани

13 Треньорът на “сините” Хулио Веласкес стана първият испанец, който печели родния елит.

14 Само един играч на “сините” е бил изгонен през кампанията. Червен картон е показан на Хуан Переа при загубата 0:1 от “Лудогорец” в Разград.

15 Двигателят в средата на терена за “сините” Акрам Бурас е номер 1 при точни подавания при халфовете в елита. Алжирецът е с 90 процента успеваемост при пасовете си, а средно на мач прави по 45 паса.

16 Майкон е най-скъпият футболист на 27-кратните шампиони, поне според трансфермаркт. Пазарната стойност на бразилеца е 3,7 млн. евро.

17 Малко преди титлата да бъде подпечатана, Наско Сираков обяви, че се разделя със своя мажоритарен дял от акциите на клуба и “Левски” има нов собственик - Атанас Бостанджиев. Той пък от своя страна обеща голяма новина за феновете - изграждането на нов стадион.