“Дяволът носи “Прада” ориса “Арсенал” за финал в Шампионската лига

“Арсенал” със сигурност ще иска все по-често да излиза нова версия на най-обсъждания филм в последните седмици - “Дяволът носи “Прада”.

Оказва се, че в годините, когато първата и втората част се появяват на бял свят, отборът от Англия стига до финала в Шампионската лига.

На 30 май лондончани ще срещнат актуалния носител на трофея “Пари Сен Жермен”.

А малко след официализирането на спора за отличието в социалната мрежа намериха интересен паралел между касовата лента и достигането до последното стъпало в турнира на богатите от страна на т. нар. топчии.

Годината е 2006 г. В Холивуд излиза лентата “Дяволът носи Прада”. Няколко месеца по-късно “Арсенал” за първи път достига до финала в Шампионската лига.

Минаваме в днешно време. Годината е 2026 г. Така чаканото продължение на хитовата лента излиза.

А “Арсенал” отново ще спори за най-ценното клубно футболно отличие. Или казано с други думи, когато лентата на режисьора Дейвид Франкел излезе на бял свят, тимът от северен Лондон се бори за Ушатата купа.

Ако съдим от това, че всичко досега се е сбъднало в годината, в която излиза първата част на “Дяволът носи “Прада”, то английският тим ще загуби. В първия си в историята финал “Арсенал” падна 1:2 от “Барселона”.

