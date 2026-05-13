Лудост! Предлагат билет за финала на световното по футбол за 11,5 млн. долара, мястото е кофти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболните фенове са притискани от фантастично изнудващи цени за билети за световното първенство, включително за най-лошите места на стадионите.

Привържениците по целия свят са изправени пред необходимостта да фалират, за да гледат мачове на стадионите в Съединените щати, Канада и Мексико между 11 юни и 19 юли.

След като приключи свободната продажба на билети за най-бляскавия футболен турнир, зашеметяващата цена на билетите, предлагани за препродажба, вече е в заглавията на световните медии, разказва британският в. "Сън".

Феновете са принудени да плащат малко състояние за билети за груповата фаза.

Но присъствието на финала отвежда това явление до нови крайности след първата отворена продажба на билети за 19 юли на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси край Ню Йорк.

ФИФА заяви, че билетите за финала ще струват максимум 1174 паунда (1550 долара), обясняват английски журналисти.

Уебсайтът за отворена продажба обаче показа, че някои билети в първа категория вече са на цена до 8333 паунда (10 990 долара), докато билетите от трета са смайващите 4250 паунда (5785 долара).

Това обаче беше, преди да започне препродажбата.

И както беше подчертано от Sky Sports, вече има билет на цена от 8,5 милиона паунда (11,5 милиона долара).

Въпросният пропуск е в блок 307, ред 22, място 12 на стадиона с капацитет 82 500 души.

Малцина биха се съгласили, че гледката си струва да се похарчат 8 хиляди паунда, а камо ли 8 милиона.

Феновете в социалните мрежи бяха смаяни от цената.

Реагирайки на лудата стойност на билета, един фен каза: "Това е повече от шега, това е нагъл грабеж и абсолютен позор".

Втори каза: "Красивата игра си отиде".

Трети добави: "Футболът вече не е за масите".

Друг каза: "Абсолютна шега е, че струват толкова, каквито им искат".

Цените на билетите са се повишили с цели 38% между пускането им в продажба през декември и април, като тези през декември също са голям скок спрямо октомври, като билетите от трета категория са скочили от 2048 паунда (2790 долара) на 3070 паунда (4185 долара) и след това на 4250 паунда (5785 долара) сега.

На фона на негативната реакция срещу цените на билетите за препродажба президентът на ФИФА Джани Инфантино се защити, като настоя, че организацията действа в рамките на пазарните реалности.

Той каза: "Ако някои хора пускат билети за препродажба за 2 милиона долара, това не означава, че това е реалната цена и че някой ще ги купи".

Не само билетите за мачовете са поскъпнали, ами феновете се чувстват ограбени и по друга линия, след като цените на билетите за влак се увеличиха 11 пъти.

30-минутно пътуване с влак от гара "Пен" в Ню Йорк до стадион „МетЛайф" за мача от груповата фаза на Англия срещу Панама, което обикновено струва 13 долара, ще доведе до това феновете да платят шокиращите 150 долара.

Томас Конканън, ръководител на Асоциацията на футболните фенове на Англия, каза пред Би Би Си: "Цената очевидно е астрономическа по отношение на това, което бихте очаквали да платите, отивайки на мач на който и да е турнир.

"Предполага се, че трябва да бъдат посрещнати фенове от цял свят. И мисля, че на този етап те не биха могли да се чувстват по-малко добре дошли.

Не мисля, че някой този път се е надявал транспортът да е безплатен. Но ние не очаквахме и да бъдем измамени. В крайна сметка това се случи тук и това е просто изключително разочароващо. Не разбираме защо. Всичко, което произтече от този турнир досега, е просто ограбване на фенове.

Тъй като няма промоции, това очевидно ще се отрази на семействата, както и на намалениятаза възрастни хора.

Кой знае колко ще струва дори една халба бира в обикновените барове? Каква ще е храната? И очевидно е, че е нужна култура на бакшишите", коментира възмутеният шеф на британските фенове.