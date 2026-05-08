България с още 5 финала във втория ден на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Българските гимнастици записаха нови успехи във втория ден от квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, като си осигуриха още пет участия във финалите.

Даниел Трифонов, Йордан Александров, Йоан Иванов и Никол Стоименова намериха място сред най-добрите и ще спорят за отличията на прескок, успоредка, висилка и греда в неделя.

На прескок Даниел Трифонов се класира за финала с третия най-добър резултат – 13.616 точки (13.533 на първи прескок и 13.700 на втори). Състезателят на Илия Янев ще спори и за отличията на висилка, след като получи 12.966 точки за стабилното си изпълнение – оценка, която му отреди осмото място.

Другите ни представители – Димитър Димитров на прескок и Йордан Александров на висилка – допуснаха грешки, които ги оставиха извън финалите. На прескок Димитров сгреши при първия си опит и с общ резултат от 12.533 точки (11.766 и 13.300) остана на 14-о място. На висилка Александров изигра съчетанието си, в което все още има нови неизработени елементи, но също допусна грешка и с 10.533 точки се нареди 20-и.

България ще има двама представители и във финала на успоредка. Йордан Александров, сребърен медалист от тази Световна купа, завърши квалификациите с четвърти резултат. Първоначално той получи оценка от 13.400 точки, но след успешна контестация резултатът му беше увеличен с две десети, което му осигури място сред най-добрите четирима.

Йоан Иванов също се класира за финала, след като получи 13.400 точки и влезе сред осемте най-добри с осми резултат. Сред финалистите е и трикратният олимпийски шампион Макс Уитлок, който се нареди втори с 13.700 точки.

При жените Никол Стоименова ще има шанс да защитава бронзовото си отличие на греда от миналия сезон. Българката, която живее и тренира във Великобритания, завърши квалификациите на девета позиция с 12.366 точки, но ще участва във финала благодарение на домакинската квота.

Малко преди старта си Стоименова е научила неприятната новина, че залата, в която тренира заедно със световноизвестните сестри Дженифър и Джесика Гадирови, е изгоряла при пожар. Причините за инцидента все още не са известни.

Другата българска участничка на греда Никол Соколова зае 19-о място с резултат от 11.400 точки.

На земя България няма да има финалистки. Мишел Арабаджиева се нареди 24-та с 10.733 точки, а Виктория Венциславова остана 28-а с 10.133 точки.

Извън класирането участие взеха още Цветомира Начева на греда с 11.700 точки, Алекс Иванов на прескок с 12.716 точки (13.400 и 12.033) и Стоян Гетов на висилка с 4.233 точки.

Така България вече има участници в общо седем финала, след като по-рано място сред най-добрите си осигуриха Димитър Димитров на земя и Давид Иванов на кон с гривни.

Финалите започват утре от 14:00 часа. Официалната церемония по откриването е насрочена за 13:15 часа, като се очаква на нея да присъстват министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, както и председателят на организационния комитет Йордан Йовчев.

В програмата ще се включат и гимнастиците със синдром на Даун – Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Радена Ангелова.