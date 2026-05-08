Отборът на Станимир Стоилов №4 в света

Воденият от Станимир Стоилов турски “Гьозтепе” заема 4-ата позиция в света по много любопитен показател. Според проучване на Швейцарската футболна обсерватория CIES Football тимът от Измир е сред най-експлозивните отбори. Изследването е направено от повече от 60 лиги. Отборът на Мъри дели четвъртата позиция с “Реал” (Мадрид) с индекс от 2,04. Пред водения от Стоилов тим са само “Галатасарай”, “Борнемут” и шведският “Хекен”. Зад “Гьозтепе” са английските грандове “Ливърпул” и “Челси”. В десетката влизат още “Вестерло”, “Тотнъм” и “Брентфорд”.

В същото време днес Станимир Стоилов ще изведе за юбилеен стотен път тима от Измир. Това ще се случи в домакинството на “Газиантеп” от предпоследния кръг на комшийския елит. Воденият от Мъри тим е на 5-ото място, но през първенството няма шанс да се класира за Европа. Единствената възможност това да се случи е “Трабзонспор” да спечели купата на Турция.