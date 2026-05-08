40 млн. искат Мбапе да си тръгне от "Реал" (Мадрид)

Онлайн петиция от фенове на "Реал" (Мадрид), изискващи изгонването на френския национален нападател Килиан Мбапе, е събрала над 40 милиона подписа, съобщава ESPN.

27-годишният французин се присъедини към столичния тим от ПСЖ със свободен трансфер през 2024 г. Настоящият му договор е до 2029 г.

Този сезон Мбапе е отбелязал 41 гола и е дал шест асистенции в 41 мача във всички състезания. Той има общо 85 гола и 11 асистенции в 100 мача за мадридския клуб.

Френският национал е недоволен от поведението на няколко съотборници, по-специално Винисиус Жуниор. В навечерието на мача от 35-ия кръг на Ла Лига срещу "Барселона" на 10 май, играчът замина на почивка в Италия. Това решение предизвика вълна от критики от феновете.

Междувременно френският нападател продължава да се възстановява от контузия, получена в мача от Ла Лига срещу "Бетис" (1:1) на 24 април.