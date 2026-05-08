Наш шампион от Australian Open на 1/2-финал в Германия

Димитър Кисимов се класира за полуфиналите на сингъл при юношите на турнира по тенис от категория J500 в Офенбах (Германия).

Поставеният под номер 5 българин победи втория в схемата Тило Берман (Австрия) с 6:4, 5:7, 7:5.

За място на финала той ще играе срещу победителя от мача между номер 4 в схемата Никита Билозерцев (Узбекистан) и номер 8 Флин Томас (Швейцария).

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите на Austrailian Open, а в момента заема рекордното за него 15-о място в световната ранглиста при юношите.