"Локо" (Пд) брани и 5-ото място като шанс за Европа

"Локо" (Пд), който ще играе финал за купата на България с ЦСКА на 20 май, брани и 5-ото място в първенството като шанс за Европа. Завършилият на него тим ще участва в баража за Лигата на конференциите.

Пловдивчани си осигуриха оставане на въпросната позиция с домакинска победа над "Арда" с 2:0 в среща от 33-ия кръг.

Севи Идриз (55) и Жоел Цварц (81) бяха точни за успеха на „черно-белите" с голове през второто полувреме, а между двете попадения Патрик Луан (62) от състава на кърджалийци бе изгонен от игра с директен червен картон.

Така „железничарите", които отстраниха същия съперник и в полуфиналите за купата на България, остават начело в класирането на втората четворка с актив от 52 точки. "Арда" е на седмата позиция с 45.

Утре е другият двубой в тази част на класирането, в който "Черно море" посреща "Ботев" (Пд). Варненци имат 48 точки, а гостите - 43.