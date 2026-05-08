ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивайло Мирчев: Имаме голямата задача да обединим д...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22812620 www.24chasa.bg

"Локо" (Пд) брани и 5-ото място като шанс за Европа

864
Севи Идриз е вдигнал победоносно ръце.

"Локо" (Пд), който ще играе финал за купата на България с ЦСКА на 20 май, брани и 5-ото място в първенството като шанс за Европа. Завършилият на него тим ще участва в баража за Лигата на конференциите.

Пловдивчани си осигуриха оставане на въпросната позиция с домакинска победа над "Арда" с 2:0 в среща от 33-ия кръг.

Севи Идриз (55) и Жоел Цварц (81) бяха точни за успеха на „черно-белите" с голове през второто полувреме, а между двете попадения Патрик Луан (62) от състава на кърджалийци бе изгонен от игра с директен червен картон.

Така „железничарите", които отстраниха същия съперник и в полуфиналите за купата на България, остават начело в класирането на втората четворка с актив от 52 точки. "Арда" е на седмата позиция с 45.

Утре е другият двубой в тази част на класирането, в който "Черно море" посреща "Ботев" (Пд). Варненци имат 48 точки, а гостите - 43.

Севи Идриз е вдигнал победоносно ръце.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)