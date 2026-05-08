Норвежец предизвикал масовото падане на Джирото в Бургас

Норвежецът Торд Гудместад (Decathlon CMA CGM) е предизвикал масовото падане във финалните 600 метра на първия етап на Джирото в Бургас. След като изведе перфектно съотборника си Тобиас Лунд Андриасен, който в крайна сметка завърши втори, той се опитва да се изтегли вдясно от групата. В последния момент вижда, че ще се удари в крачетата на стоманената бариера и свива обратно. Така помита 12 колоездачи.

Сред падналите са спринтьорите Дилън Грьоневенген (Unibet Rose Rockets) и Кейдън Гроувс (Alpecin-Premier Tech).

Гроувс пострада най-сериозно, но след като е преминал медицинските тестове, се оказа, че всичко е наред. Гьоневеген е с изкълчена кинка.

Отборът преглежда пораженията на Гроувс.

С доста разкъсани екипи бяха още Ерленд Бликра (Uno-X Mobility) и Матео Москети (Q36.5-Pinarello).