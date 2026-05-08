Как вечерята може да повлияе на съня и закуската

ЦСКА излезе втори в класирането след 1:0 в Бистрица (Снимки)

"Кобрата" Брахими отново ухапа съперник за 1:0 - след "Лудогорец", и ЦСКА 1948. Снимки Георги Палейков

ЦСКА излезе на второ място в класирането, като спечели с 1:0 в Бистрица срещу тима със същата абревиатура и цифрите 1948 след нея. Така двата тима са с по 62 точки, но "червените" имат огромно предимство в преките двубои.

Всичко се реши в 58-ата минута, когато Огнен Гашевич вместо да изчисти топката я подаде на Джеймс Ето'о, който веднага изведе вдясно Мохамед Брахими, който от малък ъгъл със свиреп удар вкара. В добавеното време бе отменено и попадение на Йоанис Питас заради засада.

Трима от играчите на Христо Янев изпълниха и допълнителната си задача в мача, като си изкараха жълти картони. Така Джеймс Ето'о ще бъде наказан за 2 мача - отново срещу ФК ЦСКА 1948 и вечното дерби с "Левски", но ще е наличен за финала за купата. Леандро Годой и Лео Перейра ще пропуснат само двубоя с ФК ЦСКА 1948 в междинния кръг.

През първото полувреме домакините от Бистрица имаха две добри положения, като удариха и гредата на Фьодор Лапоухов.

Мохамед Брахими вкарва гола за ЦСКА.
