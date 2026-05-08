Банско влезе в клуба на водещите домакини на стартове от световната купа в алпийските ски

Банско влезе заедно с Алтенмаркт-Заухензее (Австрия) в международната организация "Клуб 5" на водещите домакини на стартове от световната купа по ски алпийски дисциплини, съобщава skiracing.com.

„Радваме се да приветстваме Алтенмаркт-Заухензее и Банско в семейството на Клуб 5", заяви президентът на съюза Райнер Зенонер в изявление.

„Тяхното включване допълнително потвърждава важността на "Клуб 5% като силен и единен глас, представляващ организаторите на световната купа по ски алпийски дисциплини", добави той.

С новите членове клубът вече включва 27 курорта.

"Клуб 5" е основан е през 1988 г. от Серж Ланг (създателят на Световната купа). Първоначално включва Вал Гардена (Ит), Гармиш-Партенкирхен (Гер), Кицбюел (Ав, Венген (Швейц) и Вал д'Изер (Фр).