Отлагат операцията на Тодор Неделев

Отлагат операцията на Тодор Неделев

Велизар Маджаров

Тодор Неделев Снимка: Startphoto.bg

Операцията на капитана на пловдивския “Ботев” Тодор Неделев се отлага само с няколко дни, научи “24 часа”.

Д-р Иван Василев, който ще извърши интервенцията на скъсана предна кръстна връзка на лявото коляно на 33-годишния  бивш национал, ще пристигне у нас от частната си клиника в Щутгарт в началото на следващата седмица и тогава ще оперира  Неделев в столичната “Евровита”. Звездният халф на “Ботев” изгледа сутрешната тренировка на съотборниците си в петък и ги надъха за мача срещу “Черно море” на “Тича” в събота от 16,15 часа от втората фаза на Първа лига.

Заради наказание от 3 мача отпада грешникът от градското дерби с “Локомотив” Емерсон Родригес, получил нелеп червен картон. Аут поради контузия е португалското крило Педро Игор. Бившият капитан на “жълто-черните” Николай Минков  тренира отделно от основната група. Бразилският голаджия Франклин Маскоте е пред завръщане в титулярния състав на  временния треньор Лъчезар Балтанов. За там напира и 18-годишният юношески национал Симеон Цонов, продукт на  школата на пловдивчани.

Същевременно школата на “Ботев” обяви кастинг за деца родени от 2015 до 2019 година. Ще се проведе на 6 и 7 юни на  футболния комплекс “Никола Щерев - Старика” под ръководството на треньорите и директора на академията Иван Цветанов.

