Испания изпревари Германия за 5-ата квота от Шампионската лига

Скромният на фона на грандовете “Реал”, “Барселона”, а и “Атлетико” “Райо Валекано” се погрижи за това испанската Примера дивисион да получи втората допълнителна квота освен полагащите се на големите първенства 4.

Благодарение на победата му с 1:0 като гост на френския “Страсбург” в полуфиналния реванш от Лигата на конференциите иберийската държава вече е недостижима за Германия на второто място в класирането за набрания през настоящия сезон коефициент в европейските клубни турнири.

Преди финалите в трите надпревари този на Испания е 22,093. Представителите на Бундеслигата са с 21,785.

Въпреки че “Фрайбург” е на финал в Лига Европа срещу “Астън Вила” и може да го спечели, това няма как да свали испанците от второто място.

Англия, която има участници и в трите финала в лицето на “Арсенал”, “Вила” и “Кристъл Палас”, отдавна се бетонира на върха в подреждането по коефициент, като в момента неговото изражение е 28,125.

След 3 трофея със “Севиля” и 1 с “Виляреал” в Лига Европа треньорът на бирмингамци Унай Емери ще гони 5-и срещу “Фрайбург” в Истанбул.