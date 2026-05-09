Санчо уникален феномен с финали във всички турнири за 3 г. поред с 3 различни отбора

Мениджърът на "Вила" Унай Емери дава наставления на Джейдън Санчо при влизането му на терена в първия полуфинал от Лига Европа срещу "Нотингам". Снимка: Ройтерс

В уникален феномен се превърна Джейдън Санчо.

Английското крило се класира за финал в трети различен континентален турнир за 3 г. поред с трети различен отбор, след като неговият "Астън Вила" стигна до решителния мач в Лига Европа и среща там "Фрайбург".

През 2024-а той загуби с "Борусия" (Д) битката за купата от Шампионската лига от "Реал" (М) - 0:2, като бе титуляр.

Миналата година пък се разписа за "Челси" при 4:1 над "Бетис" във финала на Лигата на конференциите, в който влезе резерва.

И в трите тима Санчо играе като преотстъпен от "Манчестър Юнайтед" .

