Шампионът "Левски" се раздели с успешен швейцарски диагонал

Юлиан Вайзиг в акция Снимка: nvl.bg

Шампионът във волейбола при мъжете "Левски" обяви раздяла с швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг.

"В края на шампионския сезон 2025/26 изпращаме с благодарност Юлиан Вайзиг!

Диагоналът от Швейцария се включи отлично в състава и завърши първи при реализаторите в лигата с 474 точки, а при изпълнителите на начален удар е трети с 39 аса!

Благодарим за неговата всеотдайност в тренировките и мачовете и му пожелаваме успех напред! Юли, винаги ще бъдеш част от семейството на "Левски София"!", написаха столичани.

