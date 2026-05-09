Банско с два старта от световната купа по сноуборд на 16 и 17 януари

Банско приема два паралелни гигантски слалома от световната купа по алпийски сноуборд на 16 и 17 януари догодина, става ясно от предварителния календар, който трябва да бъде одобрен от международната федерация.

Сезонът на сноубордистите ни стартира на 27 и 28 ноември с два паралелни слалома в китайския курорт Шендзен. След това на 5 и 6 декември са паралелните гигантски слаломи в Майлин, отново в Китай.

Следват два паралелни гигантски слалома в италианските курорти Кортина на 12 декември и Кареца на 17-и. От там се отива в Швейцария за слалом в Давос на 19 декември и гигантски слалом в Скуол на 9 януари.

От Банско се тръгва към Рогла (Словения) за гигантски слалом на 23 януари. На 26 и 27 януари в Бад Гщайн (Австрия) има слалом и такъв за смесени отбори.

Търси се домакин за гигантски слалом в периода 12-14 февруари. На 27 и 28 февруари са гигантските слаломи в полския Криница. От 7 до 10 март е световното първенств в австрийския курорт Монтафон. И сезонът приключва по традиция в германския Винтерберг с паралелен слалом и състезание за смесени отбори.

В календара изрично е посочено, че стартовете в двата китайски курорта и Рогла не са потвърдени. Всичко останало е потвърдено.