Даниел Панов връчва розовата фланелка на победителя в Бургас-Велико Търново на Giro D’Italia (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместник-кметът Георги Недев тества трасето на Giro D'Italia във Велико Търново

Днес във Велико Търново е финалът на втория етап от обиколката на Италия – Giro D'Italia. Розовата фланелка на етапния победител ще бъде връчена лично от кмета Даниел Панов.

А 24 часа преди едно от най-големите международни състезания в света заместник-кметът Георги Недев тества трасето и показа откъде ще минат най-добрите колоездачи.

Във Велико Търново състезателите влизат от източния вход на града, преминават по улиците „Теодосий Търновски", „Димитър Найденов" и „Сливница", обикалят крепостта Царевец, парк „Мини България" и средновековните църкви „Св. св. Петър и Павел", „Св. Иван Рилски" и „Св. Четиридесет мъченици", за да излязат пред Царевец на площад „Цар Асен I". Следва леко изкачване по улица „Никола Пиколо" и след паметника „Велчова завера" е финалният участък в Старо Търново – по улиците „Стефан Стамболов" и „Независимост". Големият финал е на главната улица „Васил Левски" – между Общината и театъра, а награждаването – пред паметника на Апостола на свободата.

По план колоездачите ще влязат във Велико Търново около 17:00ч., приблизителното време на маршрута е около 10 минути.