Стотици с велосипеди на 10 май ще прекосят града, като минат през най–красивите места, има и награди

Арка от розови чадъри се издига в сърцето на Пловдив. На метри от нея е знаковата сграда на общината, която от вечери блести в същия цвят. И емблематичният фонтан с пеликаните блика в розово.

Така вторият град на България посреща най-престижната световна колоездачна обиколка Giro d'Italia на 10 май.

Всеки детайл се изпипва до последно. Прочути места оживяват с цвета на популярната надпревара. Реплика на прочутата купа Trofeo Senza Fine вече привлича погледите на кръговото колело до Водната палата. Тези намеси в градската среда създават атмосфера и настроение.

"Това е възможност, която не бива да изпускаме. На 10 май ни очаква истински празник. Едно от най-големите спортни събития на две колела идва при нас и ще донесе емоция. Да, ще има затруднения заради затворените улици, но сме осигурили места за паркиране по цялото трасе", уверява кметът Костадин Димитров.

Самият той е

страстен почитател

на велосипеда. Почти всекидневно може да бъде видян на колело, с което обикаля и инспектира градските зони. Сега ще е един от стотиците, които ще прекосят най-красивите места в Пловдив по време на Giro D'Italia. Кметът смята, че пловдивчани ще покажат пред света духа на древния, вечен, артистичен и изпълнен с живот Пловдив. Емблематичната сграда на Община Пловдив свети в цветовете на Giro d'Italia.

"Радвам се, че сме част от тази обиколка. С нея много пловдивчани ще преоткрият този спорт, а чуждите участници ще се влюбят в нашия град и съм убеден, че ще се завръщат отново", разсъждава Димитров.

Дни наред той приканваше почитателите на велосипедите да се включат в тази невероятна тръпка. Има и награди - 17 нови ведосипеда. След официалния старт на колоездачната обиколка на Италия премине през градя в неделя, се дава и официален старт на велосезон 2026.

За да участват в шествието, желаещите трябва да се регистрират на www.velo-plovdiv.eu и да получат номер. Просто е нужно да скролнат до дъното на страницата, за са стигнат до регистрационната форма.

"На 10 май Пловдив няма просто да посрещне Giro d'Italia, градът ще бъде световна сцена. Това е възможност да покажем, че сме заедно - логото, с което през 2019 г. Пловдив спечели титлата Европейска столица на културата", припомня Димитров.

Фондация "Пловдив 2019" е организатор на културните събития

по време на велодомакинството.

"За нас беше важно Giro d'Italia да не бъде просто спортно събитие, а празник за града. По тази причина подготвихме програма, която съчетава спорт, музика, култура. Имаме опит с превръщането на големи международни събития в емоция, която остава дълго след големия финал", допълва Кирил Велчев, изпълнителен директор на "Пловдив 2019". Реплика на прочутата купа Trofeo Senza Fine се издига на кръговото кръстовище до Водната палата.

Програмата е наситена. Още на 9 май в 21 часа започва Warn-up парти Giro d'Italia. То ще е на централния площад с DJ.

На самия 10-и от 12 часа ще има градско шествие по пешеходната зона на ул."Княз Александър Батенберг" с музиканти и артисти от Пловдив.

В 12,30 часа в Античния театър е концертът на "Фондацията", който е безплатен. Легендите на българския рок Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански излизат на древната сцена. Към тях ще се присъединят Звезди от "Ахат", Наско от Б.Т.Р., Валди Тотев от "Щурците" и Славин Славчев. Публиката ще чуе емблематични хитове, превърнали се в част от музикалната история на България. В събитието ще се включат и младите таланти от "Арт Войс Център" в Пловдив.

В 13 часа на площад "Централен" ще бъде даден

старт на третия етап от надпреварата Пловдив-София

Колоездачите ще преминат по бул. "Цар Борис Трети Обедините", през тунела и ще завият наляво по бул. "България", поемайки към Пазарджик.

След старта на състезанието започва и традиционното за Пловдив велошествие, с което се открива сезонът. В него има участници от всички възрасти. "За нас е важно да има връзка между професионалният спорт и хората, които обичат активния начин на живот", уточнява кметът. Самият той също ще участва.

Финалът е на бул. "България пред спортната зала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Там ще е кулминацията. Ще има сцена, музика, томбола, много награди, включително 17-те нови велосипеда.

"Най-важното е, че чрез Джирото Пловдив ще покаже своя потенциал пред света - Стария град, "Капана", Античния театър, Епископската базилика, своето гостоприемство", изброява кметът.

Вече се усеща огромният международен интерес

В града гостуваха журналисти от водещи европейски медии като Corriere della Sera, La Gazeta dello Sport, Marca и EuroSport.