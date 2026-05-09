"Левски" показа шампионските фланелки за мача с "Лудогорец" днес

"Левски" представи шампионските фланелки, с които футболистите ще излязат тази вечер в двубоя от Първа лига срещу "Лудогорец". Той започва в 18,45 ч на "Герена". След него "сините" ще получат титлата.

Това става ясно от видео клип на отбора, в който участват Кристиан Макун, Кристиан Димитров и Георги Костадинов и старши треньорът на тима Хулио Веласкес.

Фланелките се пускат в предварителна поръчки за феновете днес, като могат да се поръчат онлайн или на място в магазина. Приоритетно ще бъдат изпълнявани поръчките платени с карта, както и заявените в официалния магазин, съобщиха от клуба.

След тях ще бъдат обработени и изпратени поръчките с наложен платеж. Ако останат незаявени количества, те ще бъдат пуснати в свободна продажба в официалния магазин на клуба, както и онлайн. Първите поръчки се очаква да бъдат изпратени в периода 21 - 24 май.