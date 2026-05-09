Български тенисист спечели най-голямата титла в кариерата си

Пьотр Нестеров Снимка: БФТенис

Националът на България по тенис Пьотр Нестеров спечели най-голямата до момента титла в кариерата си на сингъл.

23-годишният Нестеров стана шампион на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 българин победи във финала петия в схемата Артур Нагел (Франция) със 7:5, 6:0. Срещата продължи 1 час и 28 минути.

Нестеров пропиля пробив аванс в средата на първия сет, но след това направи нов брейк, за да поведе с 6:5. Националът затвори първия сет в своя полза с убедителен гейм на нула, а във втората част не даде нито един гейм на съперника си.

Така Нестеров спечели титлата с пет поредни победи и само два загубени сета. Това е осма спечелена титла на сингъл при мъжете за българина, но първа от категория M25.

