Бруно Фернандеш №1 на сезона във Висшата лига според журналистите

Бруно Фернандеш Снимка: Ройтерс

Капитанът на „Манчестър Юнайтед" Бруно Фернандеш беше обявен за играч на годината във Висшата лига от английската Асоциация на футболните журналисти.

На фона, че тимът му всъщност нямаше нищо общо с битката за титлата през този сезон, изборът на португалския офанзивен халф за №1 е още по-впечатляващ. Той е първият футболист на „Манчестър Юнайтед", който постига това след Уейн Руни през 2010 г.

С осем гола и забележителните 19 (!) асистенции през този сезон португалецът показа класа. Ако Бруно Фернандеш успее да направи поне още две асистенции в оставащите 3 мача от Висшата лига, той ще подобри рекорда за 20 голови паса в рамките на един сезон на Кевин Де Бройне (2019/20) и Тиери Анри (2002/03).

Бруно Фернандеш спечели вота с 45 процента от гласовете на повече от 900-те членове на Асоциацията на футболните журналисти, изпреварвайки Деклан Райс от „Арсенал" получи с 28 гласа по-малко, а на трето място се нарежда Ерлинг Браут Холанд от градския съперник „Сити".

Въпреки че „червените дяволи" ще завършат сезона без трофей за втора поредна година, те се стабилизираха след поемането на отбора от временния треньор Майкъл Карик и вече си осигуриха класиране в Шампионската лига.

