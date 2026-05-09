ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай стартира мащабен план за интеграция между из...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22816717 www.24chasa.bg

Наш тенисист ще играе за титлата в Сабадел след 6 победи поред

560
Илиян Радулов Снимка: БФТенис

Националът на България по тенис Илиян Радулов се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи на полуфиналите осмия поставен испанец Макс Алкала Гури с 6:2, 5:7, 6:2 за два часа и 32 минути.

Радулов спечели без проблеми първия сет, но във втората част загуби подаването си в 11-ия гейм, а Гури изравни резултата на собствен сервис. В решителния трети сет националът изостана с 0:2, но със серия от шест поредни гейма стигна до обрат и до крайния успех.

Това беше шеста поредна победа за българина при само един загубен сет. Радулов премина през квалификациите с два успеха, а след това записа още четири победи в основната схема.

За титлата Илиян Радулов ще се изправи срещу победителя от испанския сблъсък между Ориол Рока Баталя и Алехо Санчес Килес.

Българинът има три титли в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис.

Илиян Радулов Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)