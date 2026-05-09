Алекс Николов ще играе за тим от Иран във финалите на азиатската Шампионска лига

Волейболният ас на България Алекс Николов ще подсили иранския "Фулад" (Сирджан) за финалите на азиатската Шампионска лига, които ще се състоят между 13 и 17 май в Понтианак, Индонезия, съобщава volleytrails.
В четвъртък вечерта 22-годишният краен нападател и неговият "Лубе" финишираха като сребърни медалисти в първенството на Италия, след като загубиха с 0:3 финалната серия срещу "Перуджа".
За 31 срещи (22 редовен сезон, 9 в плейофи) Алекс наниза 642 (450/192) точки и стана топреализатор на едно от най-силните първенства в света
Участието на Николов във финалите на азиатската Шампионска лига означава, че той ще се присъедини по-късно към подготовката на националния отбор за участието в Лигата на нациите и за европейското през лятото.