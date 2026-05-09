ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спасилият се "Локо" (Сф) измъкна точка от последни...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22817052 www.24chasa.bg

Алекс Николов ще играе за тим от Иран във финалите на азиатската Шампионска лига

1572

Волейболният ас на България Алекс Николов ще подсили иранския "Фулад" (Сирджан) за финалите на азиатската Шампионска лига, които ще се състоят между 13 и 17 май в Понтианак, Индонезия, съобщава volleytrails.

В четвъртък вечерта 22-годишният краен нападател и неговият "Лубе" финишираха като сребърни медалисти в първенството на Италия, след като загубиха с 0:3 финалната серия срещу "Перуджа".

За 31 срещи (22 редовен сезон, 9 в плейофи) Алекс наниза 642 (450/192) точки и стана топреализатор на едно от най-силните първенства в света

Участието на Николов във финалите на азиатската Шампионска лига означава, че той ще се присъедини по-късно към подготовката на националния отбор за участието в Лигата на нациите и за европейското през лятото.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)