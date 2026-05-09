Енчо Керязов откри Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Спортът трябва да бъде национален приоритет, защото чрез него изграждаме по-здраво и активно младо поколение.

Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на официалното откриване

на Световна купа по спортна гимнастика, която се провежда във Варна от 7 до 10 май.

„За мен е чест да присъствам на моето първо официално събитие като министър на младежта и спорта – Световната купа по спортна гимнастика. Благодаря на Община Варна за подкрепата, която оказва на Българската федерация по гимнастика, защото коства много тези спортни съоръжения да бъдат тук днес и да можем да посрещнем елита

на спортната гимнастика във Варна", заяви министър Керязов.

Той благодари на Българската федерация по гимнастика за организацията на състезанието, както и на публиката за уважението към спорта.

„Сигурен съм, че с общите ни усилия и следващата година залата ще бъде още по-пълна, защото спортът трябва да бъде национален приоритет за всички нас – не само за федерацията, общините и държавата, а за цялото ни общество. Спортът е здраве за нашите деца, а елитният спорт е гордост и престиж за България. Без спортуващи деца няма елитен спорт", подчерта министърът.

Керязов изрази признателност към легендите на българската гимнастика Йордан Йовчев и Красимир Дунев.

"Двамата са изключително полезни, защото успяват да вдъхновят стотици деца да се занимават с

този изключително труден спорт, какъвто е спортната гимнастика", каза още той.

Министърът пожела успех на всички участници и изрази увереност, че състезанието ще предложи силни изпълнения и достойна конкуренция.

На 7 и 8 май се проведоха квалификациите, а днес и утре най-добрите гимнастици ще определят медалистите в отделните уреди. България има пет участия във финалите – Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йордан Александров и Йоан Иванов на успоредка, както и Никол Стоименова на греда.

В церемонията по откриването участваха и спортисти със Синдром на Даун от Федерацията по адаптирана физическа активност.

На официалното откриване присъстваха още председателят на организационния комитет на Световната купа и народен представител

Йордан Йовчев, кметът на Варна Благомир Коцев, областният управител Атанас Михов и председателят на Българската федерация по гимнастика

Красимир Дунев.

Министър Керязов награди шампиона във финала на земя при мъжете Виктор Турникурт от Белгия.