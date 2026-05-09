Спасилият се "Локо" (Сф) измъкна точка от последния "Монтана"

Последният в елита "Монтана" поведе у дома с 2:0 срещу "Локо" (Сф), който вече се спаси и не играе за нищо, но столичани стигнаха до точка с 2:2.

В срещата от 34-ия кръг ва втората осмица точни бяха Умаро Балде (14) и Иван Коконов (23) за домакините и Адил Тауи (63) и Георги Минчев (86).

"Локо" е 11-и с 43 т., а запътилият се към Втора лига "Монтана" има 23 на 16-ата позиция.

Временният наставник на "железничарите" Александър Георгиев, че е трудно да се мотивират футболистите да играят на високо ниво в мач без значение.