"Челси" спря пропадането с 1:1 срещу "Ливърпул" на "Анфийлд"

"Челси" спря на 6 негативния си рекорд от поредни загуби във Висшата лига с 1:1 на "Анфийлд" срещу все още действащия шампион на Англия "Ливърпул" в двубой от 36-ия кръг на Висшата лига.

Райън Гравенберх откри резултата за домакините още в 6-ата мин.

Капитанът на лондончани Енцо Фернандес изравни в 35-ата мин.

По едно попадение за двата отбора бе отменено от ВАР.

С ремито "Ливърпул" събра 59 т. на 4-ата позиция.

"Челси", който няма победа в шампионата повече от два месеца, е 9-и с 49 т. и все още има шанс за евротурнирите.