Ново тежко падане на "Джирото", неутрализация на състезанието

Ново тежко падане в колоездачната обиколка на Италия.

В иначе спокойния втори етап от Бургас до Велико Търново на около 23 км преди финала заради мокрия асфалт на завой много състезатели се се озоваха на земята, а някои дори попаднаха под мантинелата. След тежто пострадалите са Реми Каваня (Фр) и Адам Йейтс (Вбр), чието лице бе окървавено.

Тежкият инцидент стана причина главният съдия да неутрализира състезанието и колоездачите да карат бавно няколко километра, преди да се върнат съм нормалното темпо. Медицинските екипи оказаха помощ на падналите, а някои състезатели имаха дори проблем да се изправят.