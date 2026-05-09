За първи път - уругваец спечели етап в "Джирото", пак тежко падане

Уругваец е новият водач в колоездачната обиколка на Италия.
24-годишният Гиермо Томас Силва от Astana победи с фотофиниш в спринта, с който във Велико Търново завърши вторият етап (221 км от Бургас). Втори е Флориан Щорк (Гер) от Tudor пред Джулио Чикона (Ит) от Lidl-Trek.
Така Силва облече розовата фланелка на лидер в генералното класиране. Водачът от първия ден Пол Мание (Фр) изостана на последното изкачване при Лясковец. Авансът на уругваеца пред немеца и Еган Бернал (Кол) от Netcompany е 4 секунди. Силва и първият представител на страната си, който печели етап в някоя от трите големи обиколки.
Много тежко падане се получи на завой върху мокрия асфалт край манастира "Св. 40 мъченици" при село Мерданя. Много колоездачи пострадаха, а някои бяха откарани в болница и най-вероятно няма да продължат.
Над 190 км сами пред колоната караха съотборниците от Polti Диего Севиля (Исп) и Мирко Маестри (Ит).
Днес е третият етап от Пловдив до София (175 км).