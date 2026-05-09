Четирима аут от "Джирото" след тежкото падане във втория етап

Четирима колоездачи отпаднаха от обиколката на Италия след тежкия инцидент във втория етап.

На завой върху мокрия асфалт 23 км преди финала във Велико Търново стана масово падане. Най-сериозно се оказа състоянието на съотборниците в тима на ОАЕ Джей Вайн (Авл) и Марк Солер, на Сантяго Буитраго (Кол) от Bahrain Victorious и на Одне Холтер (Нор) от Uno-X Mobility.

Британецът Адам Йейтс от ОАЕ бе с окървавено лица, но в малка група успя да финишира на 13:46 мин от победителя Гиермо Томас Силва (Ур) от Astana.