6179 дни по-късно "Левски" пак вдигна титлата на България, феновете нахлуха на терена (Снимки)

6179 дни по-късно "Левски" пак вдигна титлата на България. "Сините" получиха 27-ия си трофей от президента на БФС и легенда на тима Георги Иванов-Гонзо пред близо 20 хил. на "Герена".

Титлата и златните медали бяха връчени на столичани след мача с хегемона у нас "Лудогорец", загубен 0:1 от "сините".

Разградчани предават титлата именно на "Левски". Това обаче няма никакво значение, а празненствата на "Герена" продължават.

След последният съдийски сигнал на терена започна строеж на сцена, на която новите шампиони да получат най-чакания до момента трофей в кариерите си. През това време пък "сините" направиха шоу с дронове. Бяха изписани емблематични фрази за "Левски", силует на клубната легенда Георги Аспарухов-Гунди, както и спечелената титла. И разбира се, се отблагодариха на треньора, донесъл така чакания трофей - Хулио Веласкес. С дрон бе изписано Vamos Don Julio" и "Gracias Julio". "Левски" е шампион. Снимка: Николай Литов

На терена пък слязоха бившият мажоритарен собстве.ник Наско Сираков, заедно със съпругата му Илиана Раева и двете им наследнички. До него пък бе новият собственик Атанас Бостанджиев. А до тях изпълнителният директор Даниел Боримиров. "Левски" отново е шампион. Снимка: Николай Литов

След това футболистите на "Левски" започнаха да излизат един по един от тунела, а феновете скандираха имената им.

Последен от тунела излезе капитанът Георги Костадинов. Той първо получи чек от генералния спорност на "сините" на стойност 613 550 евро, а след това след прегръдка с Наско Сираков получи и титлата.

При вдигането на трофея последва уникално пирошоу. Секунда, след като новият шампион "Левски" вдигна трофея, феновете нахлуха на терена. Настана истински празник. А привържениците искаха да се докоснат до героите си, както и разбира, се до титлата.

Играчите на Хулио Веласкес узакониха трофея си още през миналия кръг. След успеха 1:0 над ЦСКА 1948 "сините" станаха недостижими на върха.

За последно "Левски" вдигна титлата на своя стадион преди 17 г. На 8 юни 2009 г.. Тогава "сините" получиха трофея си, след като в предния кръг бяха узаконили титлата.