Стефка пред "Кориере дела сера": И в скоковете, и в политиката си оставам лидер. С Италия в сърцето си

Пратеникът на вестника в България за "Джиро д'Италия взе кратко интервю от олимпийската шампионка в Бургас

В продължение на седемдесет години България окупира олимпийските подиуми със страхотни борци и щангисти, спечелили над сто медала. Но националният спортен герой е висока, елегантна и стройна жена: божествената Стефка Костадинова. Нейният невероятен скок от 2,09 метра (Рим, 1987 г.) издържа 37 години, преди да бъде надминат с един сантиметър от украинката Магучих. Олимпийска шампионка от 1996 г. (след сребърния си медал през 1988 г.) и двукратна световна шампионка, Стефка беше и президент на Българския олимпийски комитет в продължение на двадесет години.

- Как сте, г-жо Костадинова?

- Добре. Моят престой в олимпийския комитет, който беше плодотворен, приключи през 2025 г. Сега си почивам, но това е просто преходен период. Не искам да се откажа от работата си за страната си.

- Джиро д'Италия започва в България, нация, за която знаем малко от спортна гледна точка.

- На Запад сме известни с „тежките" дисциплини, които са част от националната ни култура. Но също така се развиваме в художествената гимнастика, леката атлетика, мъжкия волейбол, биатлона и сноуборда, като най-накрая започваме да се възползваме от планините.

- Вашите звездни спортисти?

- На игрите Милано-Кортина спечелихме два бронзови медала в сноуборда с Тарвел Замиров и в биатлона с Лора Христова. Той е на 21, тя на 23. Последните зимни медали бяха преди двадесет години.

- Всичко ли върви гладко?

- Не. Нуждаем се от много повече съоръжения, повече помощ за децата, които искат да спортуват, повече подкрепа за треньорите. А федерациите също имат нужда от повече пари, за да могат да работят по-добре.

- По-трудно ли е да скачаш или по-трудно да се включваш в спортната политика?

- Леката атлетика беше прекрасно индивидуално приключение: мислех само за тренировки и победи. Политиката е сложна и колективна работа. Ообичам я, защото се наслаждавам на ролята на лидер и ми стопля сърцето да направя нещо за моя народ.

- На кого трябва да благодарите, че сте станала шампионка?

- На родителите си и на първия ми треньор. А след това на себе си за упоритостта ми. Вярно е, че по онова време в България имаше много малко какво да се прави освен спорт, но аз се борих дълго време с крехката си физика.

- Следващата година онези 2,09 метра, които скочихте на световното първенство в Рим, ще навършат четиридесет. Това беше едно от най-красивите състезания в историята на леката атлетика...

- Когато кацнах, бях парализирана от щастие. Спомням си всяка секунда от състезанието, всяка емоция, сякаш са минали само два часа.

- В неделя последният български етап от Джирото ще започне от родния ви град и ще се насочи към София.

- Пловдив е прекрасен град, заобиколен от красива природа. Неговата история и паметници отразяват Италия и Древен Рим. Насладете се на етапа.