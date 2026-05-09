"Черно море" отказа "Ботев" (Пд) от бараж за Европа, спряха за расизъм мача във Варна

"Черно море" отказа "Ботев" (Пд) тотално от мераците за 5-о място в елита и участие на бараж за Лигата на конференциите с победа 2:0 във Варна.

Асен Чандъров (41-дузпа) и Асен Дончев (90+17-дузпа).

Срещата бе от 33-ия кръг на втората четворка. "Черно море" е 6-и с точка по-малко от 5-ия "Локо" (Пд), който има 52. На 8-ото място "Ботев" е с 43 и само на теория още може да стане 5-и в оставащите 3 кръга заради по-добрите си резултата в преките двубои с градския съперник.

Двубоят бе белязан от расистки скандал.

В 73-ата минута футболистът на "Ботев" Пловдив Антоан Конте напусна терена заради обиди към него от фенове на домакините. Играта бе спряна за повече от 15 минути, а треньорският щаб и играчите на гостите се опитаха да разубедят Конте и да го накарат да се върне на терена.

В крайна сметка Антоан Конте бе подкрепен и от Енок Куатенг и двамата бяха сменени в 88-ата и 89-ата минута, а съдията даде минимални 16 минути добавено време на втората част заради прекъсването.