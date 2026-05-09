Шампионът "Левски" не би "Лудогорец", преди да получи титлата на България след 17 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новият шампион на България "Левски" не успя да зарадва 20 хил. на "Герена" преди "сините" да вдигнат титлата след 17-годишно прекъсване.

Носителят на трофея за сезон 2025/2026 падна 0:1 от хегемона в последните 14 г. "Лудогорец". По този начин "сините" на Хулио Веласкес продължават да нямат победа през тази кампания над разградчани. В трите мача до момента балансът е равенство и две загуби. А "Лудогорец" остава единственият тим, над когото "Левски" няма успех през този сезон.

Срещата бе изгледана от новия собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев, който бе на трибуните заедно с президента на БФС Георги Иванов-Гонзо.

Станич шутира за гола си във вратата на "Левски". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Единствения гол вкара Петър Станич. Сръбският национал бе точен в 89-ата мин.

Преди срещата играчи и щаб на вече бившия шампион "Лудогорец" направи шпалир на "сините", с което показаха уважението си към новия най-силен тим в България.

"Левски" излезе със специален екип в срещата с разградчани, след която "сините" получиха титлата и златните медали. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

В предни години "сините" на няколко пъти са правили подобен жест към разградчани, докато хегемонът властваше с 14-те си поредни трофея у нас.

На терена днес може и да нямаше много красиви футболни отигравания, но привържениците на "Левски" направиха такъв празник, за който ще се говори дълго. И логично - запалянковците на тима 17 г. чакаха момента, в който любимият им отбор отново да стане шампион. И всеки момент големият момент ще настъпи.

Иначе двубоят бе динамичен и атаките към двете врати бяха една след друга. През голяма чат от срещата пък имаше доста здрави и на моменти груби влизалия, особено от страна на гостите.

Играчите на "Лудогорец" направиха т.нар. шпалир на новия шампион на България "Левски"

В последните минути "сините" опитаха натиск, но това вместо това "Лудогорец" откри резултата. Петър Станич шутира от дъгата на наказателното поле, топката рикошира в Кристиан Димитров, и влезе в мрежата на Вуцов.

"Сините" вкараха няколко секунди по-късно. Мустафа Сангаре, който се завърна в отбора след претърпяна операция, вкара топката в мрежата на "Лудогорец". Голът обаче бе отменен заради нарушение преди това на Акрам Бурас срещу Петър Станич.

Малко след тази ситуация пък двата тима си спретнаха меле. Играчи и щабове на двата тима се сдърпаха на тъча, но до по-сериозни удари не се стигна.

С победата "Лудогорец" се върна на второто място в класирането, изпреварвайки с 1 точка ЦСКА.