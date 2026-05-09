Шампионът "Левски" не би "Лудогорец", преди да получи титлата на България след 17 години

Симеон Демирев

Феновете на "Левски" изписаха "ШАМПИОНИ" като част от хореографията си преди началото на срещата. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Новият шампион на България "Левски" не успя да зарадва 20 хил. на "Герена" преди "сините" да вдигнат титлата след 17-годишно прекъсване.

Носителят на трофея за сезон 2025/2026 падна 0:1 от хегемона в последните 14 г. "Лудогорец". По този начин "сините" на Хулио Веласкес продължават да нямат победа през тази кампания над разградчани. В трите мача до момента балансът е равенство и две загуби. А "Лудогорец" остава единственият тим, над когото "Левски" няма успех през този сезон.

Срещата бе изгледана от новия собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев, който бе на трибуните заедно с президента на БФС Георги Иванов-Гонзо.

Станич шутира за гола си във вратата на "Левски". СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Единствения гол вкара Петър Станич. Сръбският национал бе точен в 89-ата мин.

Преди срещата играчи и щаб на вече бившия шампион "Лудогорец" направи шпалир на "сините", с което показаха уважението си към новия най-силен тим в България.

"Левски" излезе със специален екип в срещата с разградчани, след която "сините" получиха титлата и златните медали. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

В предни години "сините" на няколко пъти са правили подобен жест към разградчани, докато хегемонът властваше с 14-те си поредни трофея у нас.

На терена днес може и да нямаше много красиви футболни отигравания, но привържениците на "Левски" направиха такъв празник, за който ще се говори дълго. И логично - запалянковците на тима 17 г. чакаха момента, в който любимият им отбор отново да стане шампион. И всеки момент големият момент ще настъпи.

Иначе двубоят бе динамичен и атаките към двете врати бяха една след друга. През голяма чат от срещата пък имаше доста здрави и на моменти груби влизалия, особено от страна на гостите.

Играчите на "Лудогорец" направиха т.нар. шпалир на новия шампион на България "Левски"

В последните минути "сините" опитаха натиск, но това вместо това "Лудогорец" откри резултата. Петър Станич шутира от дъгата на наказателното поле, топката рикошира в Кристиан Димитров, и влезе в мрежата на Вуцов.

"Сините" вкараха няколко секунди по-късно. Мустафа Сангаре, който се завърна в отбора след претърпяна операция, вкара топката в мрежата на "Лудогорец". Голът обаче бе отменен заради нарушение преди това на Акрам Бурас срещу Петър Станич.

Малко след тази ситуация пък двата тима си спретнаха меле. Играчи и щабове на двата тима се сдърпаха на тъча, но до по-сериозни удари не се стигна.

С победата "Лудогорец" се върна на второто място в класирането, изпреварвайки с 1 точка ЦСКА.

