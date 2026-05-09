Тимът на Мъри Стоилов задържа 5-ото място в Турция...

Транспортират в "Пирогов" колоездач със счупен таз след тежкото падане на "Джирото" до манастира "Св. 40 мъченици"

Дима Максимова

Тежкото падане край Велико Търново. Снимка: Скрийншот Евроспорт

Транспортират в "Пирогов" колоездач със счупен таз след тежкото падане на "Джирото" до манастира "Св. 40 мъченици" в село Мерданя. 

Общо 7 състезатели са докарани в Спешното отделение във Велико Търново за изследвания и уточняване на състоянието им. Правят им се скенери. Всички са стабилни, очакват се образните изследвания на още двама от приетите, каза шефът на МОБАЛ" Д-р Стефан Черкезов " д-р Даниел Илиев, който лично бе в болницата заради кризисната ситуация.

Той посочи, че не се налага да бъде изпращан медицински хеликоптер, но един от пострадалите с тежка фрактура и ще бъде транспортиран към София с линейка.

"Няма тежко пострадали, които да се нуждаят от лечение в реанимация. Имаме пациент с фрактура на таза,, а другите са с наранявания, някои са с комоцио, защото са загубили съзнание за кратко. За щастие не са тежко пострадали", коментира и д-р Сибила Маринова, шеф на ОАИЛ.

Тежкото падане край Велико Търново. Снимка: Скрийншот Евроспорт
Медиците в София ще се погрижат за колоездача. Снимка: 24 часа
Няколко души пострадаха днес. Снимка: 24 часа
