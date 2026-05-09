Тимът на Мъри Стоилов задържа 5-ото място в Турция, надява се "Трабзон" да вземе купата

Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" задържа 5-ото място в елита на Турция с домакинска победа 2:1 над "Газиантеп".

Точни за тича ва Мъри бяха Абена (4-автогол) и Же (80), а Байо (56) вкара за гостите.

Така "Гьозтепе" събра 55 точки. Той не може да стигне до 4-ото, което праща в Лигата на конференциите и заемано от "Бешикташ" (59).

Задачата му е в последния кръг другата неделя да бие 7-ия "Самсун" като гост и да остане 5-и (само "Башакшехир" с 54 т. може да го измести).

Преди това трябва да се надява на 13 май третият "Трабзон" да спечели полуфинала си за купата срещу "Генчлербирлиги", а после да спечели трофея срещу "Коня".

Така ще освободи една квота за Европа.

Днешният ач бе под №100 за Стоилов начело на "Гьозтепе".

С победа 4:2 над "Анталия" "Галатасарай" защити титлата си.