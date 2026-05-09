Треньорът на "Лудогорец" джентълмен: Поздравявам "Левски" за титлата! Добър отбор с добър треньор

Норвежкият старши треньор на детронирани от "Левски" "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо очаквано се показа като джентълмен след мача на "Герена", който неговият тим спечели с 1:0, а после "сините" вдигнаха титлата.

"На първо място поздравления за "Левски", те са шампиони. Бяха много солиден отбор от самото начало на първенството. Имат добър отбор, добър треньор.

Днес обаче бяхме солидни във фаза "защита", пресирахме добре. Може би не създадохме много чисти положения, но имаше голям потенциал в атаките ни.

Това е нашият мач 57 през сезона. Имаме десетима контузени, имахме период, в който не се чувствахме добре. Едната причина беше, че играем по два мача на седмица, но поздравявам момчетата за начина, по който се вложиха. Няма какво да направим за следващата седмица, трябва да мислим за малките стъпки и за целите, които гоним. В топ 4 се получават равностойни мачове. Целта винаги ни дава силата, а тя е второто място. Да видим какво ще се случи в последните мачове и да се мотивираме, а не да се натъжаваме", заяви скандинавецът.