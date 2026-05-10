За първи път в историята Ел Класико може да реши титлата в Испания

Днешното Ел Класико, което е последно за сезона, може да се превърне в историческо. За първи път “Барселона” или “Реал” (Мадрид) имат шанса в прекия си дуел, който е смятан за дерби номер 1 в световен мащаб, да решат кой ще стане шампион на Испания.

В случая това е каталунският гранд. Той приема на “Ноу Камп” съперника от столицата с 11 точки аванс пред него на върха в класирането. Дуелът е от 35-ия кръг на Примера дивисион и съответно до края на кампанията остават само 3.

Това означава, че победа на “Барса” или равенство ще официализира защитата на титлата от страна на домакините. Те биха имали 14 или 11 точки аванс, които няма как да бъдат наваксани от “Реал”.

Интересното е, че довечера от 22 ч ще стартира 192-ото Ел Класико за първенство.

И нито един път от 1902 година насам не се е стигало до ситуация, при която някой от двата гранда да има шанс да стане шампион по най-сладкия начин - подпечатвайки титлата си срещу най-големия дразнител.

В тези 191 мача от Примера дивисион до момента “Реал” има 80 победи, тези на “Барселона” са 76, а ревенствата са 31.

Общо във всички турнири мадридчани са ликували 106 пъти, а каталунците веднъж по-малко. Дербито е завършвало наравно в 52 случая досега.