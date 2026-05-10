Колоездачът, пострадал на "Джирото", е вече в "Пирогов", в стабилно състояние е

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Късно снощи в университетската спешна болница "Н. И. Пирогов" беше транспортиран пострадалият участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия, съобщиха от пресцентъра на болницата.

В събота край манастира "Св. 40 мъченици" в село Мерданя имаше тежко падане. Общо седмина от състезателите пострадаха и бяха откарани в спешното отделение във Велико Търново.

Най-тежко пострадалият е със счупен таз. 32-годишният пациент е преминал прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние.