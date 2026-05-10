ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сабаленка след загубата в Рим: Чувствах, че тялото...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22819519 www.24chasa.bg

Британец отново стана световен шампион в бокса

2112
Даниел Дюбоа нацелва здраво Фабио Уордли. Снимка: Ройтерс

Британецът Даниел Дюбоа спечели световната шампионска титла в професионалния бокс във версията на Световната боксова организация (WBO) в тежката категория, след като се наложи над сънародника си Фабио Уордли с технически нокаут в 11-ия рунд в Манчестър, когато съдията прекрати мача.

28-годишният Дюбоа си върна един пояс, след като загуби титлата на Международната боксова федерация (IBF) след загуба от украинеца Олександър Усик през юли 2025. Усик по-късно се отказа от пояса в WBO, с което бе лишен от званието абсолютен световен шампион.

Двубоят започна лошо за Дюбоа, който бе пратен на земята още в първите секунди, а след това бе поставен на колене и след силен десен удар на Уордли.

После обаче той съсипа от удари Уордли и реферът прекрати срещата в 11-ия рунд.

Дюбоа вече има 23 победи (22 с нокаут) и 3 загуби. 31-годишният Уордли претърпя първо поражение в кариерата си при 20 победи и едно реми.

Даниел Дюбоа нацелва здраво Фабио Уордли. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)