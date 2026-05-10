Сабаленка след загубата в Рим: Чувствах, че тялото ми ме ограничава

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка коментира загубата си в третия кръг на откритото първенство на Италия от от румънската ветеранка Сорана Кърстя (36 г.).

Състезателката от Беларус се нуждаеше от медицинска помощ в края на срещата.

"Чувствам, че не играх добре от началото до края. Започнах наистина добре, но нивото ми спадна. Чувствах, че тялото ми ме ограничава да се представя на най-високо ниво.

Тя се намеси и игра невероятен тенис. Всъщност не ми даде много възможности. Това беше труден мач. Но предполагам, че никога не губим, само се учим, така че е добре.

Предполагам, че просто ще имаме няколко почивни дни. Ще ги прекараме във възстановяване. Това е планът засега", заяви Сабаленка в Рим.