ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха четирима за стрелбата по автобус в Перни...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22819621 www.24chasa.bg

Сабаленка след загубата в Рим: Чувствах, че тялото ми ме ограничава

1704
Физиотерапевтка обгрижва Сабаленка в Рим. Снимка: Ройтерс

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка коментира загубата си в третия кръг на откритото първенство на Италия от от румънската ветеранка Сорана Кърстя (36 г.).

Състезателката от Беларус се нуждаеше от медицинска помощ в края на срещата.

"Чувствам, че не играх добре от началото до края. Започнах наистина добре, но нивото ми спадна. Чувствах, че тялото ми ме ограничава да се представя на най-високо ниво.

Тя се намеси и игра невероятен тенис. Всъщност не ми даде много възможности. Това беше труден мач. Но предполагам, че никога не губим, само се учим, така че е добре.

Предполагам, че просто ще имаме няколко почивни дни. Ще ги прекараме във възстановяване. Това е планът засега", заяви Сабаленка в Рим.

Физиотерапевтка обгрижва Сабаленка в Рим. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)