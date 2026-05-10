Сестри Стоеви шампионки на Франция

Страсбург, с българките Стефани и Габриела Стоеви в състава си, стана отборен шампион на Франция по бадминтон за сезон 2025-2026. В спортния дворец „Марсел Сердан" в Льовалоа-Пере тимът се наложи над Фос сюр Мер с 5:1 победи и триумфира в надпреварата.

Сестрите спечелиха първия двубой от финала на двойки жени срещу Емелин Кретиен и Мария Попов с 21:4, 21:9. След това Стефани Стоева победи на сингъл Неслихан Арън с 15:21, 21:13, 21:17.

В завършилия на второ място тим на Фос сюр Мер играха французите с български паспорти Христо и Тома Жуниор Попови.